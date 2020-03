Vítima de desabamento em Carapicuíba segue internada e família pede ajuda após perder tudo

Neide Soares, que ficou ferida no desabamento de uma casa na em Carapicuíba, segue internada no Hospital Geral da cidade. A família perdeu tudo no desmoronamento, dia 27 de fevereiro, na região da Vila Cretti, e conta com a solidariedade de muitas pessoas para se restabelecer.

Doações podem ser feitas em uma vaquinha virtual criada para ajudar a família de “Dona Neide”, como é conhecida (clique aqui para colaborar), ou diretamente na conta bancária da neta dela: Banco Itaú / agência 0551 / conta corrente 90809-8 / CPF: 434.069.418-50.

“Conto com a ajuda de quem conseguir de alguma forma contribuir. Qualquer valor será recebido com muito carinho, pois agora teremos gastos com remédios e um aluguel de uma casa”, diz a família na “vaquinha” virtual.

Dona Neide segue internada no Hospital Geral de Carapicuíba, com uma lesão no pulmão. Ela chegou a ser liberada do hospital, mas voltou devido a fortes dores.

A Prefeitura de Carapicuíba diz que a família vítima do desabamento foi encaminhada ao programa Bolsa-Aluguel e tem recebido assistência social.

Além da casa que desabou, a Defesa Civil de Carapicuíba interditou o imóvel vizinho, por apresentar riscos, além de dependências de outros dois imóveis.