Vítima foge de ‘tribunal do crime’ em Carapicuíba e Polícia Civil prende 2

Nesta quinta-feira (28), policiais civis do 1º Distrito Policial de Carapicuíba (Demacro) capturaram dois homens acusados de participação em um “tribunal do crime”, na comunidade do Velório.

A vítima foi sequestrada e torturada por cinco homens integrantes do PCC, com a intenção de ser submetido ao “tribunal do crime” e depois executado, conforme ordem de um dos chefes do tráfico da região. Porém, a vítima conseguiu fugir do cativeiro, apoderando-se de uma das armas de seus algozes, com quem trocou tiros.

Os agentes que investigaram o caso identificaram dois criminosos, os quais foram reconhecidos pela vítima e tiveram a prisão preventiva decretada.

A Polícia Civil também identificou o mandante e segue em seu encalço.