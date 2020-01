Vítimas de sequestro relâmpago em Osasco são libertadas pela PM

Policiais militares do 14º Batalhão libertaram, na noite da última quinta-feira (2), duas vítimas de um sequestro relâmpago iniciado em Osasco. Um criminoso foi preso.

De acordo com a PM, por volta das 22h50, durante patrulhamento, os policiais foram informados de um assalto a ocupantes de um Fiat Toro que teriam sido levados como reféns por quatro bandidos.

O veículo suspeito foi localizado na avenida Henry Ford. Após a viatura sinalizar parada, os criminosos iniciaram fuga. No bairro do Jaguaré, em São Paulo, os ladrões abandonaram o veículo com as duas vítimas, que escaparam ilesas, e fugiram à pé.

Publicidade

Após o resgate das vítimas, a busca pelos assaltantes continuou e um dos bandidos acabou capturado. A ocorrência foi registrada no 91º DP da Capital, na região da Vila Leopoldina.