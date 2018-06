Vitória Gabrielly: Secretaria de Segurança oferece até R$ 50 mil por informações que ajudem a identificar assassino da menina

O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, determinou o pagamento de até R$ 50 mil para quem fornecer informações que levem à identificação do responsável pela morte de Vitória Gabrielly Guimarães Vaz.

A estudante, de 12 anos, desapareceu no dia 8 de junho e o corpo foi localizado no dia 16, na Estrada da Aparecidinha, bairro Caxambu, em Araçariguama. O caso segue em investigação pela Delegacia de Araçariguama.

O programa de recompensas paulista foi criado em 2014. A resolução determinando o pagamento da recompensa nesse caso será publicada no Diário Oficial do Estado.

Como denunciar

As denúncias poderão ser feitas de três formas distintas:

1. diretamente à autoridade policial competente por qualquer meio idôneo, como e-mail, carta, telefone e/ou pessoalmente, observado o dever de sigilo em relação aos dados do denunciante;

2. via Disque Denúncia, pelo telefone 181, com um rigoroso padrão de atendimento de segurança e sigilo, segundo a Secretaria de Segurança;

3. por meio do acesso ao Web Denúncia, que conta com dupla criptografia de dados para proteger o anonimato do denunciante. Ao final do processo recebe um número de protocolo e uma senha para acompanhar anonimamente o andamento da denúncia. Por meio de um número de cartão bancário virtual, possibilita ao denunciante fazer o resgate total ou parcial da recompensa em qualquer caixa do Banco do Brasil.

Os recursos para o Programa de Recompensa são do Fundo de Incentivo à Segurança Pública (Fisp), que é administrado pela Secretaria da Segurança.

Em qualquer das modalidades acima, a prova de uma denúncia eficaz será feita por meio de relatório, apreciado pelo secretário, que analisará o grau de eficiência. Esse valor poderá contemplar mais de uma denúncia. O valor máximo pago pelo programa é de R$ 50 mil.