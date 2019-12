VivaBella! Bebê que luta pela vida enfim consegue transferência em Itapevi

Enfim, após 13 dias de solicitação médica, a bebê Bella Jasmyne Santos Dutra, de apenas três meses, que lutava pela vida na UTI Pediátrica do Hospital Geral de Itapevi (HGI) conseguiu transferência para um hospital especializado para prosseguir com seu tratamento no coração.

Bella Jasmyne estava internada há mais de um mês na UTI do HGI com insuficiência aórtica grave e precisava de uma transferência urgente para um hospital onde passa passar por uma cirurgia cardíaca infantil, procedimento que não é realizado no hospital de Itapevi.

Os médicos haviam pedido a transferência da criança para um hospital especializado no problema dela desde o dia 5 de dezembro, mas a vaga só veio esta semana, no Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo.

“Hoje ela foi transferida para as Clínicas de São Bernardo do Campo, no qual vai ser avaliada pelo cardiologista e ver o que será necessário fazer”, explicou a mãe, Cristiane Barros, em postagem nas redes sociais nesta quinta (19).

A mãe também agradeceu pelas mensagens de otimismo e apoio nas redes sociais e pediu que essa corrente do bom pela vida da bebê continue.

“Peço, minhas amigas e amigos, que continuem orando para que Deus venha fazer um milagre na vida da Bella”, continuou Cristiane. “Agradeço, de todo coração, as orações de todos meus amigos do Facebook. Deus venha abençoar cada um de vocês e nunca deixe faltar alegria paz e saúde no lar de cada um. Deus é fiel! Está nas mãos do Pai”.