Viviane Araújo manda “direta” a Gracyanne: “vai pra casa do c*!” | vídeo

Viviane Araújo manda “direta” a Gracyanne: “vai pra casa do c*!” |...

A troca de farpas entre a ex e a atual mulher do pagodeiro Belo continua. Agora, em “direta” a Gracyanne Barbosa, Viviane Araújo a mandou para a “casa do c*!”.

Em vídeo postado no Instagram (assista abaixo), ela canta a música “Qualidade de Vida”, da Simone & Simaria: “Ex é ex, passado é passado, e quem não gostou vai pra casa do c*!”, disparou Viviane Araújo.

As duas têm trocado indiretas e “diretas” em declarações à imprensa e postagens nas redes sociais nas últimas semanas.

Recentemente, Gracyanne voltou a afirmar que não teve nada a ver com o fim da relação entre Viviane e Belo e ameaçou a ex do cantor. “Os dois erraram, o amor já tinha acabado. E eu apareci muito depois disso”, disse.

“Se ela continuar falando dessa maneira comigo, vou ter que faltar com o respeito com ela e dizer tudo o que sei. Com muito mais detalhes”.

Visualizar esta foto no Instagram. Homenagem às minhas coleguinhas! @simoneesimaria @simaria @simoneses #seficarputoépior Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne) em 23 de Abr, 2019 às 4:20 PDT