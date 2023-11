Vizinho de Bruna Biancardi usou carro dos pais para colocar bandidos no condomínio de Cotia

Câmeras de monitoramento do condomínio e da casa onde Bruna Biancardi morava com os pais, em Cotia, registraram o momento em que o veículo com os criminosos entra no local, na madrugada desta terça-feira (7). Segundo a polícia, o jovem que aparece dirigindo o carro é morador do condomínio, vizinho da família Biancardi.

Ele usou o veículo dos pais para ter acesso à residência, segundo reportagem exibida nesta tarde, no jornal “Brasil Urgente”, da Band. Nas imagens, o jovem aparenta estar nervoso e tem dificuldade para abrir a cancela na entrada do condomínio com a sua digital, por volta de 3h13.

Os indivíduos estavam armados e renderam os pais de Bruna. De acordo com a polícia, a todo tempo procuravam por Bruna e Mavie, filha recém-nascida da influenciadora com o jogador Neymar Jr. Ambas haviam deixado a residência dias antes, devido ao apagão que atingiu a região de Cotia devido ao temporal da última sexta-feira (3).

O trio levou diversas joias e o prejuízo estimado é de R$ 600 mil. Após o crime, o vizinho retornou ao condomínio para deixar o carro dos pais na garagem e foi capturado no momento em que tentava fugir a pé. Ele foi levado à Delegacia de Cotia para depor e encaminhado à prisão.

Ainda segundo reportagem do “Brasil Urgente”, esse jovem havia se juntado com os comparsas, passado as informações sobre a família Biancardi e, juntos, tiveram a ideia de invadir a residência.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou a prisão do rapaz e informou ao Visão Oeste que outro autor do crime foi identificado “e as diligências prosseguem para identificar o terceiro, bem como prendê-los”.

Longe de Cotia, Biancardi usou as redes sociais para tranquilizar amigos, familiares e seus seguidores: “Graças a Deus, está tudo bem. Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que estão todos bem e que os envolvidos estão sendo encontrados”, escreveu hoje, nos Stories do Instagram.