Vizinhos na expectativa por inauguração do Parque da Juventude em Barueri

As obras de construção do Parque da Juventude, mais nova e moderna área de lazer de Barueri, continuam a todo vapor. Localizado na região do Chácaras Marco, o equipamento público que está saindo do papel aos poucos já tem gerado expectativa dos moradores do bairro.

Edson Segantine, conhecido pelos vizinhos como Cabelo, é morador e comerciante da Rua Tilápia há quase 40 anos. “A construção dessa nova opção de lazer está sendo recebida com muita alegria por todos nós aqui do bairro. Sem dúvida será maravilhoso ver nossas crianças e adolescentes tendo um local tão bonito para a prática de esportes e lazer. Fora a valorização do bairro, que ficará muito mais bonito”, comemora o munícipe.

Assinada pelo arquiteto Benedito Abbud, a obra representa o maior espaço de lazer e de esportes de toda a região oeste da Grande São Paulo. Os 170 mil metros quadrados de área abrigarão as tradicionais pistas de caminhada, ciclismo e de skate. Outras novidades serão as praças de crossfit, streetball e a praça molhada, com elementos que esguicham água para alegar a criança nos dias ensolarados.

Os apaixonados por esportes contarão com campo de futebol, quadra de tênis, três quadras poliesportivas e duas quadras de vôlei de areia. A infraestrutura inclui ainda, além das áreas administrativas, sanitários e guaritas, espaços com pórtico, palco para shows, cobertura multiuso, sala verde, docas, lanchonete e área para food trucks.

Preservação ambiental

Localizado entre as avenidas Marco e Antônio Furlan, a Rua Tilápia e a Estrada dos Romeiros, o Parque da Juventude trará muita valorização a toda região. “É um presente de 170 mil metros para a população, em uma área que vai ficar totalmente urbanizada. Com o parque nós vamos preservar a vegetação que já existe aqui, como as árvores nativas que já existem aqui”, destaca o secretário de Obras de Barueri, Beto Piteri.

Para complementar, o Parque Linear, outra grande obra que está sendo construída pela Prefeitura, terá integração com o Parque da Juventude, conforme ressalta Piteri. “E ainda vamos integrar com o Parque Linear, que vai fazer uma ligação direta aqui no Parque da Juventude, que vem lá da Aldeia de Barueri”, conclui.

As obras do novo parque tiveram início no dia 19 de maio. O prazo total para execução dos serviços é estimado em 730 dias, segundo a administração municipal.

