Vizinhos surpreendem criança que fez 7 anos com parabéns coletivo da sacada dos apartamentos em Carapicuíba

Moradores de um condomínio, em Carapicuíba, surpreenderam a família da pequena Ana Paula, que completou 7 anos neste domingo (10), com um parabéns coletivo da sacada dos apartamentos. O gesto foi gravado por alguns vizinhos e viralizou na internet (assista abaixo).

Diante do isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19), os vizinhos da família, que mora no condomínio Flex Carapicuíba 1, no Parque Jandaia, cantaram parabéns para a criança das sacadas e das janelas, tornando o momento especial para Ana Paula e sua família.

“Foi muito emocionante. Ela ficou bem emocionada, pois estamos levando o isolamento social bem a sério e em casa somos só eu, meu esposo e ela. Ver isso nos deixou cheio de gratidão”, disse a mãe de Ana Paula à página Carapicuíba Nua e Crua no Facebook.

O pai da menina também agradeceu o gesto, que ficará marcado para toda a família. “Nesse momento tão delicado ao qual vivemos atualmente, pequenos gestos transformam-se em enormes lembranças… Pequenos gestos como esse, não custam nada, e nos trazem um bem enorme, o qual precisamos e muito… Eu ainda acredito na humanidade. Que Deus a abençoe a todos”.