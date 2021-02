Vizolli quer usar experiência para resgatar confiança do São Paulo: “O título ainda é possível’, diz

Bicampeão nacional pelo Tricolor como jogador e responsável pela formação de atletas na base do time do Morumbi, Marcos Vizolli assumiu a vaga de Fernando Diniz, técnico demitido na reta final do Campeonato Brasileiro.

Escolhido pela diretoria do São Paulo para comandar a equipe nas últimas rodadas, Marcos Vizolli se diz pronto para recolocar o Tricolor no caminho das vitórias. O treinador quer usar sua experiência no futebol para resgatar a confiança do elenco, que ainda não venceu este ano, com um mês de janeiro tenebroso, quatro derrotas e dois empates, resultados que tiraram o clube do Morumbi da liderança e o deixaram a sete pontos do atual líder, Internacional (65 a 58), faltando cinco jogos para o fim do Brasileirão.

Com a experiência de quem já venceu a competição duas vezes vestindo a camisa do São Paulo como jogador (1986 e 1991), Vizolli pretende mostrar aos seus atletas que ainda é possível alcançar o tão sonhado troféu.

“Meu objetivo é provar para esse grupo de jogadores que eles têm qualidade, que são talentosos e que o título ainda é possível. Se o São Paulo chegou até aqui brigando na parte de cima do campeonato, muito se deve ao que eles fizeram dentro de campo. Agora é hora de resgatar o que eles têm de bom, porque quem sabe jogar futebol não esquece de uma hora pra outra. Quem tem força, quem tem qualidade, consegue reverter qualquer momento de instabilidade”, afirma Vizolli.

Além da passagem como jogador, Vizolli está em casa no São Paulo. Sua história no Tricolor começou em 1978, de lá para cá o agora treinador do time principal coleciona bons trabalhos, títulos e, principalmente, uma série de jogadores revelados nas categorias de base. No atual elenco, todos os jogadores que saíram do CT de Cotia como Brenner, Gabriel Sara e Igor Gomes, já trabalharam com Vizolli. Até mesmo Hernanes já conhece o novo professor dos tempos de juniores.

“Conheço cada canto do São Paulo e estou em casa para desenvolver o meu trabalho”, diz Vizolli

Membro fixo da comissão técnica do São Paulo, Vizolli está no dia a dia do time profissional há mais de um ano, mas acredita que agora, na função de treinador poderá, de fato, mostrar suas ideias de futebol e resgatar o DNA de conquistas que o presidente Julio Casares almeja para o futuro tricolor.

O técnico comandou seu primeiro treinamento na última terça-feira (2) e terá um bom tempo para implantar sua filosofia, já que o Tricolor só volta a campo no próximo dia 10, diante do Ceará, no Morumbi.

“Tenho tempo de clube, experiência e muitos títulos conquistados. Conheço cada canto do São Paulo e estou em casa para desenvolver o meu trabalho. Estou acostumado a trabalhar com os jovens e sei bem como recuperar a confiança de um elenco. Já tenho em mente o que vou implantar para reencontrar o caminho das vitórias e recolocar o São Paulo na briga pelo título. Esse time já mostrou que é capaz, só precisa voltar a confiar no seu potencial”, finalizou Vizolli.