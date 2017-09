“Você é a gostosinha do papai”, disse homem preso em Barueri por abusar da filha de 13 anos

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Barueri prenderam, na noite desta quarta-feira, 27, no Engenho Novo, um homem que teria abusado sexualmente da filha de 13 anos.

Uma viatura da Romu foi acionada pela irmã da vítima, após a garota dizer para ela que o pai tentava estuprá-la e encaminhar prints de mensagens enviadas pelo acusado via WhatsApp.

Os guardas foram à casa da jovem. Lá, de acordo com informações do portal Barueri na Rede, a adolescente contou aos GCMs que o pai teria dito para ela: ‘você é a gostosinha do papai’ e que tentava abraçá-la de forma “estranha”. A menor ainda afirmou que o pai teria colocado o pênis para fora e dito: “olha como você me deixa”.

Confrontado pelos guardas municipais, o acusado negou. Quando a irmã mais velha mostrou as mensagens enviadas pelo celular, ele se defendeu e alegou que não fazia sempre aquilo.

Em meio ao flagrante, uma vizinha aproveitou para denunciar aos guardas que também já havia sido abusada pelo homem.

A esposa do acusado teria ficado em estado de choque. Além de abuso sexual, ele vai responder por porte ilegal de arma, já que em sua residência foi encontrada uma espingarda calibre 28.