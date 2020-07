Você encararia? Arroz cozido na Coca-Cola agita a internet

Viralizou na internet nesta terça-feira (14), o vídeo de uma receita inusitada: o arroz cozido na Coca-Cola. Além do refrigerante, a receita considerada “bizarra” por muitos internautas leva presunto, pimentão, ameixa preta e caldo de galinha.

No Twitter, o arroz cozido na Coca-Cola ficou entre os assuntos mais comentados e os internautas dispararam nas críticas. “A pessoa que comeu arroz cozido na coca-cola ainda está viva?”, questionou. “Acabei de descobrir o arroz cozido na Coca-Cola e só tenho uma certeza: 2020 tem que acabar”, disse outro internauta.

off: fariam o arroz cozido na coca-cola?? pic.twitter.com/x6q9eVDTo9 — Masa (@masamixes) July 14, 2020

Publicidade

O “arroz moreninho”, como foi chamado pela apresentadora Rosaura Fraga, que ensinou o passo a passo da receita, chamou a atenção até da renomada cozinheira Rita Lobo, que disse ter se assustado ao ver o vídeo. “Se a ideia é cozinhar arroz com refrigerante, presunto, dois cubos de caldo e ameixa, minha sugestão é finalizar com uma cinza de cigarro. E uma bituquinha para decorar o prato. Ajudei?”, comentou a apresentadora da GNT.

Isso é jeito de me acordar? O que foi que te fiz? 😂 Se a ideia é cozinhar arroz com refrigerante, presunto, dois cubos de caldo AND ameixa, minha sugestão é finalizar com cinza de cigarro. E uma bituquinha pra decorar o prato. Ajudei? https://t.co/aLJxVHYrd5 — Rita Lobo (@RitaLobo) July 14, 2020

“fica a seu critério, seu gosto” minha sra se eu tô fazendo esse arroz de Coca-Cola c ameixa e pimentão brincalhão é pq meu critério meteu atestado e tá sumido há 15 dias — Marco Antonio Serafim (@MarcoSerafim83) July 14, 2020

Os dois tabletes de caldo de galinha entrando na panela: pic.twitter.com/hvxtQnfQWv — Jonathan Fernandes (@OJonathanF) July 14, 2020

O traje ideal para o jantar pic.twitter.com/BBwF4cPkKp — bacurete (@Msrotciv) July 14, 2020

E teve quem relacionasse a receita com a pizza do Subway, que não agradou os clientes e também deu o que falar na internet. “É arroz cozido na Coca-Cola, é pizza do Subway, aí depois os caras querem falar do chinês que come morcego”, comentou um internauta. “O arroz cozido na coca-cola e a pizza do subway é a cura do corona”, brincou outro.

ARROZ COZIDO NA COCA COLA E PIZZA DO SUBWAY AÍ DEPOIS OS CARA QUER FALAR DOS CHINÊS QUE COME MORCEGO — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) July 14, 2020

Impressionante eu acordo e é arroz cozido na coca cola e pizza do subway pelo amor de deus oq aconteceu aqui???? — Rud (@Ruudssss) July 14, 2020

O vídeo que circula na internet não mostra o resultado da receita, mas um internauta disse ter achado o prato já pronto. Em resposta à publicação, outro perguntou se a foto do prato seria a caixa de areia do gato.

eu não tive coragem de pesquisar o resto não medo da polícia federal bater aqui em casa — rod (@rodpocket) July 14, 2020

Fui pesquisar e APARENTEMENTE é assim que fica o arroz feito na coca cola quando tá pronto: pic.twitter.com/cVTADCINLV — HOW DOES A BASTARD, ORPHAN (@df_porto) July 14, 2020

O que você achou da receita?