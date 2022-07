VoiceData, distribuidora autorizada da Intelbras, tem nova filial no Rochdale, em Osasco

A VoiceData, distribuidora autorizada da Intelbras que atua na distribuição e revenda de placas de energia solar e equipamentos de segurança eletrônica, mudou a filial que estava instalada na Vila Yara para o Jardim Rochdale, em Osasco. O prefeito Rogério Lins (Podemos) visitou as novas instalações nesta quinta-feira (28).

A VoiceData está no município desde 2019, e conforme explicou o gerente financeiro, Rodrigo Alves, mudou de endereço porque precisava de um espaço maior visando expandir suas atividades na região.

Ele conta que desde o início da pandemia do coronavírus, em 2020, a empresa registrou aumento de cerca de 300% na demanda de serviços, sobretudo na área de segurança eletrônica. “Por conta do home office, muitas pessoas passaram a investir nessas tecnologias de segurança. Também houve aumento, por parte das empresas, na procura por placas de energia solar”.

A matriz da empresa fica no bairro da Lapa, na capital paulista, e conta com 110 funcionários. Ainda de acordo com o gerente financeiro, a abertura de uma filial em Osasco ocorreu porque a empresa identificou um expressivo aumento no volume de vendas na cidade e outros municípios da região.