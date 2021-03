Vôlei de Osasco enfrenta o Curitiba nas quartas de final da Superliga nesta sexta (12)

O Osasco São Cristóvão Saúde vai encarar o Curitiba Vôlei às 19h desta sexta-feira (12), na primeira rodada do playoff das quartas de final da Superliga 20/21. A partida será no ginásio José Liberatti e terá transmissão do Sportv 2.

publicidade

Com a vice-liderança na fase de classificação, a equipe de vôlei osasquense tem a vantagem de fazer dois dos três jogos da série das quartas de final em casa. Após a partida desta sexta, o time segue para Curitiba, onde voltam a enfrentar o adversário, desta vez na terça-feira (16), no ginásio Positivo Jr. Caso seja necessário, o terceiro e decisivo confronto volta para o José Liberatti, em rodada programada para o dia 20.

A campanha que garantiu a vice-liderança ao time comandado pelo técnico Luizomar foi construída com 17 vitórias em 22 rodadas. “Trabalhos a temporada toda para chegar a esse momento e confio nesse grupo. Sei que ainda há margem para evolução e o momento de mostrar isso é agora, nos playoffs”, avalia o técnico Luizomar.

publicidade

Entre os jovens talentos de Osasco está Mayany. A central lidera as estatísticas de bloqueio, com média de 1,24 ponto por set e 98 acertos no total. Na partida desta sexta, a expectativa é que supere a barreira dos 100 bloqueios.

Em recuperação de lesão muscular na panturrilha, Jaque deve desfalcar o time na série das quartas de final. Ela está em tratamento para retornar nas semifinais, caso Osasco consiga a classificação. Com isso, a expectativa é que Gabi Cândido seja sua substituta.

publicidade

>>> Leia também: Campeonato Brasileiro: após 6ª vitória, Basket Osasco enfrenta o Botafogo nesta sexta (12)