Vôlei de Osasco perde e fica fora das semifinais do Mundial

O Vôlei Nestlé encerrou sua participação na fase de grupos do Campeonato Mundial de Clubes com revés diante do Volero Zurich, da Suíça, por 3 sets a 0, parciais de 27/25, 25/22 e, 25/18, em confronto realizado nesta sexta-feira, 12, na Green Arena, em Kobe, no Japão, com duração de 1h31min.

Com o placar, o clube de Osasco termina na terceira colocação de sua chave, com três pontos, sendo duas derrotas e uma vitória.

O Vôlei Nestlé volta à quadra neste sábado, 13, às 0h55 (horário de Brasília) na disputa de 5º a 8º, diante do Hisamitsu Springs, do Japão, que ficou em quarto lugar no Grupo A.

“Quero ressaltar que o Vôlei Nestlé nunca fugiu de sua responsabilidade, portanto, vamos ter profissionalismo e brigar por esse quinto lugar. O objetivo agora é tentar fazer o melhor nesses próximos dois jogos para terminarmos a competição de forma honrosa”, disse o técnico Luizomar de Moura.