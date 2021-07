Vôlei de Osasco presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O time de vôlei feminino Osasco São Cristóvão Saúde segue na fase inicial de preparação para a temporada 2021/22 no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino. Enquanto isso, as atletas Tandara e Camila Brait, além de parte da comissão técnica do clube estão 100% focadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam no dia 23 de julho.

As jogadoras estarão com a seleção brasileira. Já o técnico Luizomar e mais cinco membros da comissão técnica osasquense encaram o desafio de comandar o Quênia na Olimpíada do Japão, onde chegaram dia 12 e iniciaram o período de aclimatação.

“Estar em Tóquio junto com os profissionais de Osasco é uma grande prazer. São profissionais comprometidos em todos os sentidos. E a causa é muito maior do que realização de um sonho, que é disputar uma Olimpíada, é poder impactar com nosso trabalho a vidas de dezenas de atletas e profissionais que nos receberam tão bem”, afirma Luizomar. Ele assumiu a seleção queniana dentro de um projeto de desenvolvimento do vôlei na região capitaneado pela Federação Internacional.

