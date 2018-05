Vôlei de Osasco será mantido com mais de um patrocinador

Um dos principais do país e do mundo, o time de vôlei feminino de Osasco será mantido com mais de um patrocinador após a saída da Nestlé, há um mês. As empresas que vão patrocinar o time já estão definidas e serão divulgadas em breve, segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos), que por enquanto evita dar mais detalhes sobre o tema, como a quantidade exata de patrocínios.

Publicidade

Ele declarou que os nomes ainda estão sob sigilo por questões de mercado relacionadas às patrocinadores. “Estamos acertando detalhes de documentação, tratativas internas”, declarou Lins, ao Visão Oeste.

O que já está assegurado no momento é que “o time de vôlei da nossa cidade não vai parar”. “Já temos oficializado o suficiente para manter o time este ano e vamos ter boas novidades”, emendou o prefeito.

Além da Nestlé, o Vôlei de Osasco já teve o Bradesco como patrocinador.