Vôlei Osasco abre semifinal do Paulista contra o Pinheiros neste sábado

O Osasco São Cristóvão Saúde recebe o Pinheiros neste sábado (1°), no ginásio José Liberatti, na abertura da semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial. Com expectativa de casa cheia, a partida começa às 21h30, com transmissão do SporTV 2.

A equipe que entra em quadra neste sábado só será confirmada momentos antes do início do confornto. A levantadora Giovanna, que saiu de quadra em função de uma lesão no tornozelo, no quarto set da partida contra Barueri, segue sob os cuidados do departamento médico, que trabalha para deixá-la em condições de ir para o jogo.

A outra semifinal está sendo disputada entre Energis 8 São Caetano e Sesi Vôlei Bauru. A decisão também será em duas partidas, dias 13 e 16 de outubro. Em caso de empate, o título será realizado o Golden Set logo após o segundo jogo.

CAMPEONATO PAULISTA 22/23 – SEMIFINAL

01/10 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Pinheiros – Gin. José Liberatti, Osasco (SporTV 2)

09/10 – Pinheiros x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Gin. Henrique Villaboim, São Paulo (SporTV 2)