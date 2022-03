Vôlei Osasco decide vaga na semifinal da Superliga em casa na sexta

Osasco São Cristóvão Saúde e Sesc RJ Flamengo irão decidir a vaga na semifinal da Superliga na sexta-feira (1), no ginásio José Liberatti. Partida começa às 21h e vale pela terceira e última do playoff das quartas de final.

A série está empatada em 1 a 1, após as cariocas vencerem a partida da noite desta segunda-feira (25), no ginásio Tijuca, no Rio de Janeiro por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 26/24, 25/14, em 1h40min.

O time de Camila Brait, Fabíola, Adams, Michelle, Fabiana, Tifanny e cia. poderá contar com o apoio de sua torcida na luta para seguir na disputa e se credenciar para enfrentar o Dentil Praia Clube.

