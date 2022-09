Vôlei Osasco derrota o Barueri e garante classificação para semifinais do Paulista

Com o ginásio José Liberatti lotado, o Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Barueri por 3 sets a 1, na noite desta sexta-feira (23). A vitória veio de virada, depois de perder o primeiro set por 25/27 e conquistar um 25/19, 25/15 e 25/11, no encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista.

Com o resultado, as osasquenses fecharam a primeira fase na terceira posição e vão encarar o Pinheiros nas semifinais, que começam dia 1° de outubro. “Estamos evoluindo, mas é manter os pés no chão”, comentou a central Fabiana.

“Sabemos que o Pinheiros está com ritmo e vamos ter que lutar muito. Bom que temos essa torcida maravilhosa, que nos apoia sempre, quando o resultado não sai como a gente espera”, completou a atleta.

