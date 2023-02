Vôlei Osasco e Flamengo buscam vaga na semifinal da Copa do Brasil hoje (2)

As meninas do Osasco São Cristóvão Saúde dão uma pausa rápida na Superliga de vôlei e encaram o Sesc Flamengo, em partida decisiva válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco, e transmissão ao vivo pelo SportTV 2.

O retrospecto recente é favorável ao time do técnico Luizomar, que vai em busca do tricampeonato. Na abertura do campeonato nacional, dia 28 de outubro do ano passado, conseguiu uma virada por 3 sets a 2. Na primeira rodada do returno, há três semanas, em 13 de janeiro, novo triunfo, desta vez em casa e de forma menos dramática, por 3 a 1.

Além de Osasco x Sesc Flamengo, as outras partidas das quartas de final são Sesi Bauru x Fluminense, Dentil Praia Clube x Barueri e Gerdau Minas x Pinheiros. A fase final será no início de março, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

