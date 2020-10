Vôlei Osasco e Sesi Bauru iniciam disputa pelo título paulista neste sábado

Após derrotar o São Paulo F.C/Barueri por 3 sets a 0, o Osasco São Cristóvão Saúde chega à final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2020 e enfrenta o Sesi Bauru neste sábado (17), às 21h30.

O time osasquense vai em busca de seu 15º título estadual no confronto que acontecerá no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, com transmissão do SporTV 2.

Assim como na semifinal, a decisão do Campeonato Paulista vai ser disputada em uma série de dois jogos. Em caso de empate no playoff, a vaga será decidida no Golden Set.

