Vôlei Osasco encara o Itambé Minas neste domingo (30) pela semifinal da Copa Brasil 2022

Osasco São Cristóvão Saúde entra em quadra neste domingo (30) em busca de uma vaga na decisão da Copa Brasil 2022. Na luta pelo tetracampeonato, a equipe de Camila Brait, Fabiana, Tifanny, Fabíola, Michelle e cia. enfrenta o Itambé Minas a partir das 21h30, no ginásio Galegão, em Blumenau, Santa Catarina.

Se vencer, o time comandado por Luizomar encara o ganhador de Dentil Praia Clube e Sesi Bauru, que se enfrentam na abertura da rodada semifinal, no mesmo local, às 19h. O SporTV 2 transmite as partidas.

Osasco conquistou a Copa Brasil nos anos de 2008, 2014 e 2018 e terá um jogo duro na semifinal de 2022. O jogo programado para o encerramento do primeiro turno da Superliga 21/22 foi adiado em função de casos de covid entre as atletas das duas equipes.

Camila Brait dimensiona o peso da partida e convoca a torcida. “A Copa Brasil é um torneio de tiro curto e cada jogo é uma decisão. Estamos focadas em melhorar, corrigir falhas e apresentar o nosso melhor vôlei para chegar à decisão e lutar para conquistar o tetracampeonato para Osasco. Espero que o público em Blumenau torça pra gente”, afirma a líbero.

Para chegar à semifinal da Copa Brasil, Osasco São Cristóvão Saúde passou pelo Fluminense dia 18 de janeiro, em jogo válido pelas quartas de final. No ginásio José Liberatti, contou com o apoio da torcida para superar o adversário do Rio de Janeiro com o placar de 3 sets a 0.