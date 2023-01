Vôlei Osasco enfrenta o Brasília em casa nesta terça (10) pela Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde volta à quadra pela Superliga de vôlei 2022/23 nesta terça-feira (10), às 21h30, no ginásio José Liberatti, para enfrentar o Brasília Vôlei. A partida é válida pela última rodada do primeiro turno da fase de classificação.

A expectativa para a primeira apresentação da equipe de Fabiana, Natinha, Smarzek, Tifanny, Adenizia e companhia é de casa cheia, como em todos os jogos do ano passado.

Osasco ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, com 19 pontos (sete vitórias e três resultados negativos). O líder é o Dentil Praia Clube, com 28 pontos. Com isso, se conquistar os 3 pontos diante do time de Brasília e contar com tropeços dos rivais, a equipe osasquense conseguirá avançar na tabela.

Superliga de Vôlei Feminino 2022/23:

10/01 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Brasília – Osasco (Sportv)

Segundo Turno

13/01 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc Flamengo – Osasco (SporTV);

20/01 – 18h30 – Sesi Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde – Bauru (SporTV/Canal Vôlei Brasil);

27/01 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Pinheiros – Osasco (SporTV);

09/02 – 21h30 – Minas Tênis Clube x Osasco São Cristóvão Saúde – Belo Horizonte (SporTV);

16/02 – 19h – Osasco São Cristóvão Saúde x São Caetano – Osasco (SporTV);

24/02 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Unilife Maringá – Osasco (SporTV/Canal Vôlei Brasil);

02/03 – 21h30 -Osasco São Cristóvão Saúde x Abel Moda Vôlei – Osasco (SporTV);

11/03 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Praia Clube – Osasco(SporTV);

17/03 – 18h30 – Barueri x Osasco São Cristóvão Saúde – Barueri (SporTV/Canal Vôlei Brasil);

25/03 – 19h – Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense – Osasco (SporTV);

31/03 – 21h – Brasília x Osasco São Cristóvão Saúde – Taguatinga (SporTV)