Vôlei Osasco enfrenta o Pinheiros nesta sexta (9) no José Liberatti

O Osasco São Cristóvão Saúde vai enfrentar o Pinheiros, na noite desta sexta-feira (9), em mais uma rodada da fase final de classificação do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial 2022. A partida será realizada no ginásio José Liberatti, às 20h30, e a expectativa é de que as arquibancadas estejam cheias.

Para quem não puder acompanhar no local, a novidade é a estreia da transmissão do SporTV. O canal por assinatura vai cobrir também os dois últimos compromissos do time na fase de classificação: contra o Sesi Vôlei Bauru, dia 16, e Barueri, dia 23.

O time do técnico Luizomar segue invicto na competição. Em quatro rodadas, fez 3 sets a 0 sobre Justforyou Country Club Vinhedo e São Carlos e 3 a 1 contra Vôlei Taubaté. Diante do Energis 8 São Caetano, no ginásio Lauro Gomes, ganhou por 3 a 2.

Com o ponto escapado na última rodada, o Vôlei Osasco passou para a segunda posição na classificação geral. Terá a chance de recuperar a liderança no confronto direto com Bauru. Para isso, antes, precisa superar o Pinheiros. O adversário ocupa o terceiro lugar no estadual, com três resultados positivos e uma derrota.

Próximos jogos do Osasco – na Classificação do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei:

09/09 – 20h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Pinheiros – Osasco (Sportv);

16/09 – 20h30 – Sesi Vôlei Bauru X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Bauru (Sportv);

23/09 – 20h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Barueri – Osasco (Sportv)