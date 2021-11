Vôlei Osasco enfrenta Sesi Bauru pela Superliga nesta sexta (26)

Osasco São Cristóvão Saúde recebe o Sesi Vôlei Bauru nesta sexta-feira (26) para um duelo pela terceira colocação na Superliga 21/22. A partida começa às 21h, no ginásio José Liberatti e terá transmissão do SporTV 2.

O jogo, válido pela sétima rodada da Superliga, colocará frente a frente as duas maiores pontuadoras desse início de campeonato. Tifanny, de Osasco, tem 120 pontos marcados, enquanto Nia Reed, de Bauru, soma 126.

“Será um dos jogos mais importantes para a nossa equipe. São dois times que estão brigando pela parte de cima da tabela, um confronto direto contra uma forte equipe, que conta com uma grande oposta definidora”, afirma a oposta Tifanny.

O Vôlei Osasco ocupa o terceiro lugar da Superliga 21/22, com 14 pontos, um a mais que o Sesi Bauru, quarto colocado. Nas estatísticas individuais, além de Tifanny, Carla está na liderança entre as melhores sacadoras, com 11 aces e 0,52 ponto marcado diretamente do serviço por set.