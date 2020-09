Vôlei Osasco estreia no Campeonato Paulista na quarta-feira (23)

Após meses sem jogar devido à pandemia de covid-19, o Osasco Audax/São Cristóvão Saúde, clube mais tradicional do vôlei feminino nacional estreia no Campeonato Paulista 2020 contra o São Caetano, na quarta-feira (23), no ginásio José Liberatti.

Os clubes, no entanto, não permitirão entrada de público no ginásio para evitar o risco de contágio da covid-19. Desta forma, os torcedores poderão acompanhar a disputa pela TV, nos canais Sportv e TV NSports. Esta é uma das exigências dos protocolos já adotados por outras modalidades, a Federação Paulista de Vôlei (FPV).

O Osasco voltará a disputar um jogo oficial 194 dias após a última rodada do segundo turno da Superliga 2019/20. “Não somente nós, mas todo o esporte sofreu com a paralisação das competições e as incertezas decorrentes dessa pandemia. Mas foi necessário. Agora vivemos um momento de alegria com o retorno, mas de muita responsabilidade e respeito aos protocolos de segurança”, destaca o técnico do clube, Luizomar.

Com o retorno de Tandara e a renovação da base composta por Jaque, Camila Brait, Bia e Roberta, Osasco Audax/São Cristóvão Saúde formou um time forte e equilibrado para lutar pelo título do Campeonato Paulista.

“Vai ser estranho jogar com o Liberatti silencioso e com as arquibancadas vazias, mas é necessário nesse momento. Mas tenho certeza que nossos fantásticos torcedores nos mandarão energias positivas, mesmo de longe. Esperamos que a vacina chegue logo e que possamos nos reencontrar”, diz o técnico.

Luizomar também levará nomes de grande potencial para o José Liberatti, como Tai Santos, Mayany, Camila Paracatu, Gabi Cândido, Naiane e Sonaly. E mantendo do DNA de time formador, renovou com Kika, Amanda e Karyna Malachias, além de contratar Karine Schossler.

“Não vejo a hora de voltar a jogar. Estamos treinando bastante e nos dedicando para formar uma base física, técnica e tática para essa nova temporada. Temos um grupo forte e equilibrado para a disputa do Campeonato Paulista e depois a Superliga. Estamos confiantes”, afirma Tandara.

O calendário completo e os horários dos jogos ainda não foram confirmados pela federação, em função de ajustes na programação dos canais.

Campeonato Paulista 2020 (Fase de Classificação)

23/09 – OSASCO AUDAX/SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x São Caetano – Osasco

26/09 – Pinheiros x OSASCO AUDAX/SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – São Paulo

29/09 – OSASCO AUDAX/SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Sesi Bauru – Osasco

02/10 – OSASCO AUDAX/SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Valinhos – Osasco

06/10 –Barueri x OSASCO AUDAX/SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Barueri