Vôlei Osasco estreia no Campeonato Paulista no dia 31

O Osasco São Cristóvão Saúde estreia no Campeonato Paulista 2021 e defende o título conquistado no ano passado no dia 31 de agosto. A disputa contra Agee-Atacadão, time de São Carlos, acontece às 19h30, no Ginásio José Liberatti.

Além da divulgação da tabla de classificação do estadual, divulgada na tarde desta segunda-feira (9), o início da semana marcou ainda o retorno da comissão técnica de Luizomar. O treinador reassume os trabalhos no clube osasquense após comandar a seleção do Quênia nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

De volta à Osasco, Luizomar foi surpreendido com uma homenagem do secretário municipal de Esportes, Rodolfo Cara, e do vereador Carmônio Bastos. Eles entregaram uma placa com a mensagem: “Prestamos esta homenagem pela dedicação, competência e humildade no comando da seleção do Quênia nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Você faz parte da história do esporte mundial”.

“É muito bom voltar para casa, reencontrar esse ginásio e as pessoas que fazem do vôlei o esporte número um de Osasco. E melhor ainda ser recebido com essa homenagem. Só posso agradecer e garantir que pretendo retribuir com muito trabalho e, tenho certeza, vitórias no Campeonato Paulista e na Superliga”, comentou o técnico.

Luizomar retornou dos Jogos Olímpicos acompanhado de cinco membros da sua equipe no Osasco São Cristóvão Saúde e que integraram a comissão técnica queniana: o assistente técnico Jefferson Arosti, o preparador físico Marcelo Vitorino de Souza, o fisioterapeuta Thiago Menezes Lessa Moreira, o estatístico Leonard Lopes Barbosa e o gerente de marketing Beto Opice. Enquanto estiveram fora, Spencer Lee comandou o trabalho de quadra com a equipe.

Campeonato Paulista de Vôlei

Seis equipes disputam o Campeonato Paulista 2021. Além de Osasco, Sesi Bauru, Barueri, Pinheiros, São Caetano e São Carlos se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados da fase classificatória avançam direto às semifinais e esperam a definição dos adversários.

As semifinais reunirão o primeiro colocado da fase classificatória contra o vencedor das disputas entre o 4º x 5º, enquanto o vice-líder vai encarar quem passar do duelo entre o 3º x 6º. Os ganhadores avançam à final. Todas as fases da série final serão disputadas em melhor de três jogos.

Confira a programação do Paulista:

31/08 – 19h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Agee-Atacadão S.C. (ginásio José Liberatti)

03/09 – 19h – Energis 8 S.Caetano x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE (ginásio Lauro Gomes)

10/09 – 20h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE x Pinheiros (ginásio José Liberatti)

17/09 – 19h – Barueri x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE (ginásio José Correa)

24/09 – 20h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Sesi Vôlei Bauru (ginásio José Liberatti)

