Vôlei Osasco se despede da levantadora Carol Albuquerque neste sábado (27)

Osasco São Cristóvão Saúde e São Caetano se enfrentam neste sábado (27), às 19h, no ginásio José Liberatti, na penúltima rodada do returno da Superliga. O jogo marca o retorno do técnico Luizomar, curado da covid-19, ao comando da equipe e a despedida de Carol Albuquerque do vôlei profissional.

A partida, com transmissão ao vivo pela Sportv, será especial para Luizomar, que reassume o comando técnico do time após passar 11 dias na UTI e se recuperar. “Passamos por momentos difíceis, não só com meu caso, mas todos da equipe que foram contaminados por esse vírus traiçoeiro, e estou feliz por estar de volta, ainda mais um jogo especial em função da despedida da Carol”, destaca.

Aos 43 anos, a levantadora Carol faz sua última partida oficial após 27 anos de carreira esportiva, que inclui uma medalha de ouro olímpica e dois títulos de Superliga, ambos conquistados em Osasco, time que a jogadora mais defendeu em sua trajetória.

“Estou bastante ansiosa para a partida. Mas tudo isso tem sido muito bom, especialmente voltar a viver esse ambiente de time, treinar com as meninas e reencontrar a comissão técnica. Osasco é minha segunda casa e agradeço muito ao Luizomar pelo convite e pela homenagem”, afirma.

A rodada deste sábado é a penúltima do returno, mas a equipe osasquense ainda tem mais dois compromissos. Antes de enfrentar o Pinheiros, dia 5 de março, no encerramento da fase de classificação, disputa o jogo atrasado contra o Sesi Bauru na próxima terça-feira (2).

SUPERLIGA 2020/21 – SEGUNDO TURNO

27/02 – 19h – OSASCO SÃO CRISTOVÃO SAÚDE X São Caetano – São Caetano do Sul/SP (Sportv)

02/03 – 19h – Sesi Bauru X OSASCO SÃO CRISTOVÃO SAÚDE – Bauru/SP (Sportv)

05/03 – 21h30 – Pinheiros X OSASCO SÃO CRISTOVÃO SAÚDE – São Paulo/SP (Canal Vôlei Brasil)