Vôlei Osasco vai em busca da sexta vitória consecutiva na Superliga hoje (14)

O Osasco São Cristóvão Saúde está na capital federal para enfrentar o Brasília Vôlei nesta terça-feira (14), às 21h, pela nona rodada de Superliga 2021/2022. A partida será no ginásio do Sesi Taguatinga e será transmitida pelo Canal Vôlei Brasil.

Terceira colocada na competição, a equipe osasquense comandada pelo técnico Luizomar vai em busca da sexta vitória consecutiva no primeiro turno da fase de classificação. Com sete vitórias em oito rodadas, o Osasco São Cristóvão Saúde soma 19 pontos na classificação geral da Superliga.

Enquanto as osasquense ocupam a parte de cima da tabela, o Brasília aparece na nona colocação. “O time do Brasília tem feito bons jogos e é um adversário que merece todo o cuidado. Vamos precisar manter a pressão no saque, como conseguimos nas outras partidas. A partir desse ponto, criamos boas chances para o nosso sistema bloqueio/defesa fazer a sua parte e proporcionar os contra-ataques”, avalia o técnico Luizomar.

SUPERLIGA 2021/22 – Fase de Classificação Primeiro Turno

14/12 – 21h – Brasília Vôlei X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Sesi Taguatinga (Canal Vôlei Brasil)

20/12 – 17h – Unilife Maringá X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Chico Neto (Canal Vôlei Brasil)

10/01/22 – 19h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Itambé Minas – José Liberatti (SporTV)