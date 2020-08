Vôlei Osasco vai revelar mais duas atletas nesta quarta (5)

O Osasco Audax/São Cristóvão Saúde está empenhado em montar o seu novo time de jogadoras para a temporada de 2020/21. Na quarta-feira (5), o clube de vôlei feminino vai apresentar mais reforços para fortalecer a equipe.

As duas novas atletas serão apresentadas em uma transmissão ao vivo na Osasco Vôlei TV, a partir das 11h. O evento online também contará com a participação do técnico Luizomar e do gerente de marketing Beto Ópice.

O Osasco Audax/São Cristóvão Saúde já anunciou oito atletas para a temporada 2020/21 do vôlei brasileiro. Com a chegada de Tandara, Camila Paracatu, Roberta, Camila Brait, Bia, Gabi Cândido, Sonaly e Naiane, o técnico Luizomar segue formando um elenco de respeito para lutar por títulos na retomada do Campeonato Paulista e Superliga.