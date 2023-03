Vôlei Osasco vence mais uma partida pela Superliga e segue na vice-liderança

Na noite desta quinta-feira (2), o Osasco São Cristóvão Saúde conquistou a oitava vitória consecutiva na Superliga de Vôlei. O time de Luizomar derrotou o Abel Moda Vôlei por 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/21 e 25/18, no ginásio José Liberatti, em Osasco.

O Osasco entrou em quadra com uma formação diferente. Duda assumiu a ponta no lugar de Glayce, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Saraelen entrou no lugar de Adenízia, poupada em função de dores no pé direito.

Com o resultado da partida, a equipe vice-líder somou mais três pontos e segue com seis de vantagem para o terceiro colocado, o Minas Gerdau.

O próximo desafio das osasquenses pela Superliga será no dia 11 de março, às 21h30, contra o Praia Clube. O jogo também será no ginásio José Liberatti, em Osasco, com transmissão pelo canal SporTV 2.