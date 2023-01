Vôlei Osasco vence o Brasília e assume vice-liderança na Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde assume a vice-liderança da Superliga 2022/23 ao derrotar o Brasília Vôlei por 3 setes a 0, com parciais de 25/19, 25/15 e 25/17, na noite de terça-feira (10). A partida foi realizada no ginásio José Liberatti, que mais uma vez recebeu grande público, com mais de 3 mil pessoas.

publicidade

A partida desta terça foi válida pela última rodada do primeiro turno da fase de classificação. O jogo também marcou a estreia de Henrique Modenesi como auxiliar técnico do time osasquense. Ele atuará ao lado do técnico Luizomar e do assistente técnico Jefferson Arosti. Além do trabalho em Osasco, Modenesi também é analista de desempenho da seleção brasileira masculina.

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (2), Mali Smarzek (13), Adenizia (9), Fabiana (8), Tifanny (14), Glayce (5) e a líbero Natinha. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Keyna, Duda (1).

publicidade

O Osasco estreia no segundo turno da Superliga nesta sexta-feira (13), quando enfrenta o Sesc Flamengo.