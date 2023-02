Vôlei Osasco vence o São Caetano e conquista a sexta vitória consecutiva na Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde conquistou a sexta vitória consecutiva na Superliga ao vencer o São Caetano por 3 sets a 1, na noite desta quinta-feira (16), em casa, com o ginásio lotado.

O jogo começou difícil para o time comandado pelo técnico Luizomar, mas as meninas conseguiram reverter a situação e ganharam a quadra. Com o resultado, o time osasquense manteve o segundo lugar isolado e fez a alegria do torcedor, que garantiu a festa digna de um pré-carnaval esportivo.

Duda, que entrou no início do segundo set e foi peça importante na virada, levou o troféu VivaVôlei como a melhor em quadra. Já a maior pontuadora da partida foi Tifanny, com 27 acertos.

O próximo jogo do Osasco pela Superliga será no dia 24 de fevereiro, contra o Unilife Maringá, também no ginásio José Liberatti. A partida terá transmissão pelo SporTV 2/Canal Vôlei Brasil.