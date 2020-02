Volkswagen Polo GTS: o esportivo nacional está de volta

Foram 26 anos desde que uma sigla de três letras deixou o portfólio da Volkswagen no Brasil. Mas esse ícone nunca deixou despertar paixões em quem aprecia carros esporte, ou o tronco do motor ou pega o carona em um. Agora, o Polo traz de volta à realidade um lance GTS, em uma combinação de tecnologia, inovação e tradição. O modelo chega a mais de 500 concessionárias da marca com preço a partir de R$ 99.470.

Produzido sobre a Estratégia Modular MQB e equipado com o motor 250 TSI (1,4 litro, 150 cv e 250 Nm de torque) e câmbio automático de seis marchas, o Polo GTS nasceu de um conceito que fez grande sucesso no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2018.

O Polo GTS acelera de 0 a 100 km / h em 8,4 segundos. E sua velocidade máxima supera uma marca dos 200 km / h: são 207 km / h. Isso graças ao conjunto mecânico combinado do motor 250 TSI (quatro cilindros e 1,4 litro de cilindros), com potência de 150 cv (etanol ou gasolina) e torque de 250 Nm (25,5 kgfm) – também com etanol ou gasolina – câmbio automático de seis marchas AQ250 (o mesmo do Jetta, mas com mais desempenho esportivo).

Parte da família EA211 de motores, ou 250 TSI, produzida na fábrica de São Carlos. Aplicado nos modelos Jetta e Tiguan, esse motor possui vários recursos de alta tecnologia para oferecer excelente desempenho, alta e baixo consumo de combustível – como o duplo circuito de refrigeração, bloco e cabeçote feito de alumínio e duplo comando de válvulas variáveis.

Externamente, ou o Polo GTS traz detalhes exclusivos, como faróis LED completos, que garantem excelente iluminação noturna e têm identidade visual diferenciada. Ligando-os ao lado há um filete vermelho, que diminui a esportividade do Polo GTS. Uma nota do radiador tem o formato de “colmeia” e traz o logotipo GTS. Em relação ao Polo Highline, ou para choque dianteiro é novo e mais importante.

Na lateral, chama atenção com rodas de 17 polegadas, diamantadas, com pneus 205/50 R17 – perfil que permite ótimo equilíbrio entre conforto de rodagem e estabilidade em curvas. Para isso, colabora ou executa mais firme a suspensão, em relação à versão Highline. Ainda na lateral, o Polo GTS traz como capas dos retrovisores pintados na cor preto brilhante.

Na traseira, o Polo GTS traz defletor na tampa do porta-malas pintado em preto brilhante e na seção inferior do pára-choque traseiro exclusivo. Como lanternas de LED, com assinatura noturna diferenciada da versão Highline. Para complementar, uma saída de escape é dupla.

Na cabine escurecida (teto, bancos e laterais da porta preta), o grande destaque são os bancos esportivos, mais firmes, que mantêm o bom apoio ao corpo em curvas. O apoio de cabeça integrado remete aos bancos utilizados em carros de competição.

O revestimento é feito com o tecido e couro, trazendo linhas horizontais que fazem referência aos bancos de modelos da década de 1980 e com a sigla GTS gravada no encosto.

O volume é exclusivo, com acabamento em couro e costuras vermelhas e o sigla GTS na base. Detalhes na cor vermelha também estão nas molduras das transferências de ar, base da alavanca de câmbio e fitas.

Polo GTS: eletrônica para desempenho

O Polo GTS é equipado com uma série de painéis digitais (Active Info Display), que diferencia a iluminação vermelha. Esse é um dos recursos eletrônicos exclusivos permitidos pela Estratégia Modular MQB.

Outro recurso é o seletor de modo de condução, que altera a personalidade do Polo GTS, afetando inclusive o motor – o motorista pode escolher entre os modos “normal”, “ecológico”, “esportivo” ou “individual”. Quando é selecionado o modo esportivo, entra em ação ou aciona um sonoro, que amplia o prazer ao dirigir, desencadeia mais emoção.

Ainda no campo da eletrônica, o Polo GTS é equipado com o XDS + (bloqueio eletrônico do diferencial), que faz parte do ESC – Controle eletrônico de estabilidade (item de série).

O XDS + melhora o comportamento dinâmico do carro. Esse sistema aumenta a agilidade e diminui a necessidade de movimentação do volante por meio da seleção de freios das rodas internas às curvas nos dois eixos e permite uma transferência de torque disponível no motor para as rodas externas.

O XDS + funciona com condições de aderência do piso. Isso resulta em dirigibilidade precisa, com mais estabilidade e agilidade nas curvas.

O ESC do Polo GTS também inclui o sistema de frenagem automática pós-colisão (freio pós-colisão), recurso exclusivo na categoria.

Uma lista de equipamentos de série traz o sistema Kessy de acesso ao veículo e partida do motor sem uso da chave, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros para auxílio ao estacionamento (que câmera de câmera de ré), sistema start / stop (que desliga e liga o motor parado (sem exemplo, por exemplo), e o sistema de som Discover Media, com tela colorida de 8 polegadas sensível ao toque, navegação, App-Connect e comando por voz.

Também são itens de série ou detector de fadiga, retrovisor interno eletrônico, sensores de chuva e crepuscular e driver automático de velocidade (piloto automático).

Como opcional está disponível o pacote Beats, com o sistema de som que inclui alto-falantes, tweeters, subwoofer e amplificador, além do recurso de variação de espaço no porta-malas (salvar) e redefinir para objetos no compartimento.

O Polo GTS está disponível em opções de núcleos sólidos (Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Tornado) e metálicos (Prata Sirius, Azul Biscaia e Cinza Platina).