Volta às aulas presenciais nas redes pública e particular deve ocorrer em 8 de setembro no estado

Durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (24), o governador João Doria e o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, apresentam o plano de volta às aulas presenciais de forma gradual nas redes estadual, municipais e particular no estado, com previsão de início para o dia 8 de setembro.

A volta às aulas presenciais será em fases, com uma série de regras de distanciamento social de 1,5 metro e higiene, contra a disseminação da covid-19, começando com 35% da capacidade da unidade de ensino, o que implicaria em uma espécie de “rodízio” (assista vídeo abaixo).

“Será uma volta gradual e responsável, visando garantir a saúde dos alunos e dos profissionais da educação”, declarou o governador João Doria. O decreto com todas as regras para a volta gradual das aulas nas redes pública e particular no estado será publicado dia 2 de julho.

Confira íntegra da coletiva de imprensa sobre o plano de volta às aulas no estado: