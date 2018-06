Volta da Zona Azul no Centro de Osasco é gradativa

A cobrança de estacionamento Zona Azul voltou a funcionar segunda-feira, 25, nas imediações do Mercado Municipal e da Praça Padroeira do Brasil, no Jardim Agú, região central, e gradativamente retornará às vias do Centro de Osasco, diz a Prefeitura.

Os usurários deverão observar a sinalização vertical (placas) e faixas informativas nas vias sobre a retomada do serviço. O valor/hora de estacionamento é R$ 1,90, podendo o veículo permanecer na vaga por, no máximo, 2 horas. O serviço continua em funcionando normal no Km 18, Jardim Bela Vista, Vila Osasco e Vila dos Remédios.

Segundo a Autoparque, empresa que opera o sistema, a retomada da cobrança foi determinada pela Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana, devido ao tempo excessivo de parada nas ruas sem a cobrança ao longo do dia, o que dificultava a busca por vaga pelas pessoas que necessitam de serviços ou realizar compras nesses locais. Nos pontos mais procurados, notou-se também a volta dos chamados flanelinhas.

“Com a volta da Zona Azul, espera-se que a democratização do uso do espaço público traga facilidade e comodidade para os usuários estacionarem”, avalia a empresa.

A cobrança de Zona Azul no Centro estava suspensa desde outubro, por determinação da Prefeitura. Entidades que representam os comerciários do município pediram formalmente a volta do sistema à administração municipal.

Ainda de acordo com a empresa, gradativamente as vagas no Centro serão implantadas durante o mês de julho e o usuário deve ficar atento à sinalização. Após a conclusão no Centro, outras áreas onde foi verificada a necessidade de rotatividade de vagas também contarão com o serviço de cobrança.

O usuário pode utilizar o mesmo tíquete para estacionar por até duas horas em qualquer vaga da Zona Azul. Os mesmos cartões recarregáveis dos parquímetros poderão ser utilizados em todo o município.

Aplicativo

Também é possível estacionar utilizando o aplicativo Digipare para telefone celular. Para isso, o usuário deve baixar o aplicativo, se cadastrar e comprar créditos que serão debitados no momento do estacionamento.