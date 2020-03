Voluntários podem se inscrever para ajudar no combate ao coronavírus em Carapicuíba

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba abriu inscrições para pessoas que desejam ajudar a cidade a enfrentar a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ao se inscrever, o voluntário pode sugerir a área de atuação.

Para se inscrever, é necessário ter idade entre 18 e 59 anos e estar em boas condições de saúde. A formação acadêmica é necessária apenas para funções relacionadas à área de saúde, como médicos e enfermeiros.

Os dias e períodos do trabalho serão definidos pelo próprio voluntário (a) no ato da inscrição, que deve ser realizada no site da Prefeitura.

A Prefeitura deve entrar em contato com os inscritos de acordo com a necessidade.

De acordo com o prefeito Marcos Neves, além do reforço com os voluntários, a administração municipal já chamou os profissionais selecionados no último concurso público.

A cidade tem 226 casos suspeitos de coronavírus e cinco confirmados, segundo boletim divulgado pela Prefeitura na segunda-feira (30).