Votação de Renata Abreu cresceu mais de 18 vezes em Osasco

Com foco de atuação na cidade e na região ao longo do primeiro mandato e apoios do prefeito Rogério Lins (PODE) e da maioria dos vereadores, a deputada federal Renata Abreu foi reeleita com 18,5 vezes mais votos em Osasco do que na eleição de 2014.

No pleito anterior, ela havia obtido 1.573 votos na cidade. Neste, Renata Abreu foi a segunda deputada federal mais votada no município, com 29.071 votos (ficou atrás de Eduardo Bolsonaro, do PSL, que teve 30.456).

O prefeito Rogério Lins celebrou o resultado: “A Renata Abreu, que era minha candidata, foi uma das mais votadas no estado e teve uma votação muito expressiva na cidade, com votação quase 20 vezes maior [no município] do que na última eleição. Mais que o dobro daquilo que a gente tinha como compromisso”, declarou ele.

Na região, Renata Abreu também ficou entre os dez mais votados para deputado estadual em Itapevi (7.163 votos) e Carapicuíba (5.451).

No estado, votação dobrou

Em todo o estado, Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos, partido que mais cresceu no país nos últimos anos, quase dobrou sua votação, passando de 86,6 mil em 2014 para 161,2 mil nesta eleição, na qual ela foi a 14ª deputada federal mais votada.

“É uma alegria poder representar o nosso povo mais uma vez”, declarou ela após ser reeleita. Renata Abreu também agradeceu pelos esforços dos prefeitos de Osasco, Rogério Lins, e Itapevi, Igor Soares, que apoiaram sua reeleição.