Votorantim abre vagas de estágio com bolsa de R$ 2,5 mil

A Votorantim está com inscrições abertas em seu Programa de Estágio com vagas para atuar na capital paulista. A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 2.500, vale-refeição de R$ 928 por mês, vale-transporte, plano de saúde, seguro de vida, atendimento psicológico subsidiado e Gympass.

O Programa de Estágio da Votorantim oferece uma trilha de desenvolvimento aos estudantes que vão atuar nas áreas de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), Jurídica e Investimentos e Gestão de Portfólio.

As inscrições nas vagas vão até o dia 18 de outubro, no site do Programa. Os candidatos selecionados devem iniciar o estágio em janeiro de 2023.

