“Vou trazer a minha risada feia”, brinca Eliana ao falar sobre novos projetos na Globo

A apresentadora Eliana abriu o coração em sua primeira entrevista na TV Globo, no “Fantástico”, que foi ao ar neste domingo (30). Aos 51 anos, ela refletiu sobre os aprendizados, comentou sobre a nova fase de sua vida e chorou ao lembrar dos ensinamentos que aprendeu nos últimos anos do pai, José Bezerra, que faleceu em março.

“Quando eu falo em envelhecer é sobre estar viva. Ver meus filhos crescendo. Eu vivenciei isso com a passagem do meu pai recentemente. Vi que envelhecer é uma coisa linda. O ônus é o colágeno, a menopausa batendo na porta [risos]”, revelou a apresentadora.

Ela contou também que os momentos difíceis que enfrentou na gestação da segunda filha, Manuela, também a ensinou: “Aprendi muita coisa, principalmente que a gente não tem controle de nada. Pela primeira vez em muitos anos, precisei parar tudo. Foram cinco meses hospitalizada sem saber onde ia chegar”.

A loira é a mais nova contratada da TV Globo, após 15 anos no SBT. Sobre a mudança e a nova fase em sua vida profissional, Eliana considerou que fez uma “transição bem sucedida” e que não deixará de ser quem é. “Uma coisa que é importante para mim nesses 33 anos de carreira é ser quem eu sou. Vou trazer a minha risada feia e que todo mundo já conhece”, brincou.

Ela revelou que vai estrear no sofá do programa “Saia Justa”, programa feminino exibido na GNT, que terá nova temporada a partir de agosto. “Somos nós, mulheres, dando nossas opiniões. Quero ouvi-las, para mim vai ser libertador estar naquele sofá”, afirmou. “Quero ficar muito à vontade, mesmo no Saia Justa, que é um programa diferente de tudo o que já fiz”, completou.

Além disso, ela fará um especial do “The Masked Singer Brasil” em dezembro e substituirá Ivete Sangalo na quinta temporada do programa em 2025. “Esse programa transcende a música, que já é gigante, ele tem a missão de unir a família brasileira em frente à TV aos domingos”, considerou.