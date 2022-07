“Vou trocar uma válvula no coração”, diz prefeito de Barueri, Rubens Furlan, que pede orações

“Vou trocar uma válvula no coração”, diz prefeito de Barueri, Rubens Furlan,...

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), usou as redes sociais hoje (12) para dizer que se licenciará da Prefeitura por 20 dias a partir desta quarta-feira. Aos 69 anos, ele será submetido à uma cirurgia cardíaca ainda esta semana.

“É uma licença de saúde, vou trocar uma válvula no coração. Parece que, com a idade, essas coisas acontecem com naturalidade. A recuperação é difícil, exige cuidados. Por isso, eu pedi uma licença de 20 dias”, disse Furlan.

Durante o afastamento de Furlan, o vice-prefeito Roberto Piteri (PSDB) assume a Prefeitura de Barueri. “Tenho toda a tranquilidade porque o meu vice me acompanha já nesses seis anos, tem me ajudado bastante e sabe tudo o que acontece aqui e o que tem que acontecer nos próximos dias”, pontuou.

“Vou pedir para os meus amigos, para o nosso povo, que tenho carinho enorme, que fiquem em comunhão com o céu, orando, para que coisas saiam bem, que essa fase de enfermidade passe e a gente possa governar essa cidade com tranquilidade da forma que a gente deseja”, pediu o prefeito de Barueri. “No começo de agosto estamos aí de válvula nova”, concluiu.