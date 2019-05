VR Benefícios abre Programa de Estágio com vagas em diferentes áreas

A VR Benefícios, empresa referência no segmento de benefícios no Brasil, abriu inscrições para Programa de Estágio para selecionar 19 jovens para estagiar no seu escritório em São Paulo.

As vagas estão distribuídas nas áreas de Vendas, Canais & Distribuição; Empresas & Experiência do Cliente; TI & Digital; Marca & Incubadora; Serviços à Rede; Planejamento & Projetos; Recursos Humanos e Financeiro.

A bolsa-auxilio no 1º ano de estágio é de R$1.500,00. No 2º ano de estágio, R$1.600,00. O vale-refeição é de R$40 por dia (R$880/mês).

As inscrições do Programa de Estágio VR 2019 vão até o dia 05 de junho. Os interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever na página exclusiva da VR Benefícios dentro do portal da 99 Jobs.

João Altman, diretor de RH da VR Benefícios, destaca alguns pontos que prometem atrair os estudantes nesse programa: “Somos uma empresa consolidada, com propósito e valores claros e jeito de startup. Nosso escritório reflete essa cultura, com espaços de coworking, ambientes informais e áreas de descontração. Além disso, temos um plano de desenvolvimento estruturado e bastante completo para atrair os jovens talentos”.

Processo seletivo

Após inscritos, os candidatos deverão realizar um teste online com algumas questões de lógica. Os classificados participarão da próxima fase, composta por uma vídeo-entrevista e que selecionará os estudantes para a dinâmica de grupo. Por fim, os jovens que mais se destacarem participarão da entrevista presencial para a seleção final da VR Benefícios.

“O estudante precisa ter em mente que a VR é uma empresa ágil, que tem inovação em seu DNA e que, através de soluções e serviços, busca oferecer mais tempo e uma vida melhor para empreendedores, estabelecimentos comerciais e trabalhadores”, conclui Altman.

Dentre as habilidades que a VR está de olho, estão: colaboração; protagonismo; qualidade e rapidez na entrega; Foco no Cliente; Ética e Integridade; Inovação e Inconformismo. Além disso, a empresa busca profissionais que tenham respeito pelas pessoas, e que sejam comprometidos com a diversidade e inclusão, valorizando um ambiente dinâmico e agradável para se trabalhar.