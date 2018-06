Walmart vende 80% de sua operação no Brasil

Foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 4, a venda de 80% da operação do Walmart no Brasil à empresa de private equity Advent Internacional. O valor da negociação não foi divulgado. Os 20% restantes continuam com o Walmart.

A empresa vinha desde o início do ano buscando compradores para sua operação no Brasil. A empresa entrou no país em 1995 e se tornou o terceiro maior varejista no Brasil, onde hoje tem quase 500 lojas. O Walmart Brasil, que teve faturamento de R$ 28,2 bilhões em 2017

A venda de 80% do Walmart no Brasil aguarda agora aprovação regulatória. A varejista espera a conclusão do negócio até o fim do ano.

A Advent International atua no Brasil há 20 anos e já investiu em mais de 30 empresas brasileiras. Patrice Etlin, Managing Partner da Advent International, disse, segundo o jornal Gazeta do Povo, acreditar que o conhecimento do mercado local e a expertise em varejo serão úteis para ajudar o Walmart a “gerar resultados expressivos e alcançar novos patamares de sucesso no Brasil”.

Para tanto, pretende “investir no negócio e trabalhar com a equipe da empresa para criar um ambiente mais ágil e moderno, a fim de acelerar o seu desenvolvimento e melhorar a experiência do consumidor”.