“We Are the Champions”… Magic Queen se apresenta em Osasco neste sábado (12)

“We Are the Champions”… Magic Queen se apresenta em Osasco neste sábado...

A banda Magic Queen se apresenta neste sábado (12), no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco. O espetáculo promete embarcar o público numa viagem emotiva, remetendo aos sucessos das décadas de 70 e 80 no auge da banda britânica.

Produzido com afinco, formatado em 80 minutos, o Magic Queen encanta o público, desde os mais experientes, que tiveram a oportunidade de vivenciar as décadas dos anos 70 e 80 , como as crianças , resultado de gerações e gerações que aprendem a admirar a obra, e por que não dizer, hinos dessa que foi uma das maiores bandas de todos os tempos.

Com um requinte de detalhes cenográficos, figurinístico, instrumental e técnicas vocais de época aplicadas, o Magic Queen executa canções que marcaram época e estão presentes até os dias de hoje em nossas memórias e em rádios de todo o mundo, sucessos esses como “Bohemian Rhapsody” , “We will rock you” , “Love of my life’, “We Are the Champions” e muito mais.

Publicidade

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80, e podem ser adquiridos através do site www.bilheteriaexpress.com.br.

Publicidade

Serviço:

“Magic Queen” em Osasco

Quando: 12 de outubro | Sábado às 21h

Onde: Teatro Municipal Glória Giglio – avenida dos Autonomistas, 1533

Classificação: Livre

Onde comprar: www.bilheteriaexpress.com.br

Preços:

Promocional Flyer de desconto – R$ 50,00 + R$ 8,50 de taxa de serviço

Antecipado – R$ 60,00 + R$ 10,20 de taxa de serviço (válido para pagantes de inteira, comprando até 1 dia antes do evento)

Inteira – R$ 80,00 + R$ 13,60 de taxa de serviço (comprando no dia do evento)

Meia – R$ 40,00 + R$ 6,80 de taxa de serviço (crianças de 03 a 12 anos, professores da rede pública, estudantes em geral, aposentados, pensionistas, terceira idade, sendo mulheres com 60 anos ou acima e homens com 65 anos ou acima)

Dúvidas e televendas:

11 2771-0016

Publicidade

WhatsApp: 11 9.4591-1557

Atendimento: Segunda à Sexta: 10h às 17h

Produção: Vibrarte Produções