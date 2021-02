Wesley Safadão estrela campanha contra o transporte clandestino

Nos próximos dias, quem estiver ligado nas telinhas da TV aberta de todo o estado de São Paulo vai ver um rosto conhecido falando sobre coisa séria: Wesley Safadão, artista acostumado a pegar a estrada, lidera campanha contra o transporte clandestino de passageiros em rodovias de todo o país.

No vídeo, que também ganha versão para rádio, Safadão faz um alerta com relação aos riscos de viajar com empresas de ônibus clandestinas. “Tem empresa que parece ser bacana, mas é irregular, é clandestina, não dá garantia nenhuma para você. Já nas empresas regulares, você tem bilhete emitido, tem assento marcado, tem hora pra sair, hora pra chegar, e o mais importante: segurança”, explica o cantor.

A ação publicitária com Wesley Safadão faz parte de campanha de esclarecimento da ABRATI (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros) contra o transporte irregular.

