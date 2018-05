Whats Denúncia leva a prisão de três suspeitos de tráfico em Barueri

Esta semana, equipe 5º Batalhão de Operações da Polícia (Baep), que atua em Osasco e região, efetuou a prisão de três suspeitos de tráfico em Barueri.

Publicidade

As prisões foram efetuadas após uma denúncia feita via WhatsApp, por meio do Whats Denúncia, no qual é possível enviar denúncias sobre crimes por meio do aplicativo. O número é (11) 9 6647-0413.

Publicidade

A unidade especializada atua em todo o território de abrangência do Comando de Policiamento Metropolitano 8 (CPA/M-8), que cobre 15 municípios: Osasco, Barueri, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Cotia, Vargem Grande Paulista, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Embu Guaçu e Juquitiba.

O batalhão afirma que as informações repassadas terão sigilo absoluto garantido.