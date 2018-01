WhatsApp Business começa funcionar dentro de um mês no Brasil

Nesta quinta-feira, 17, o WhatsApp anunciou que a versão de seu aplicativo para empresas, o WhatsApp Business, começará a funcionar no Brasil dentro de um mês.

Com esta versão, pequenas e médias empresas poderão falar diretamente com seus clientes de maneira mais fácil e com a utilização de novas ferramentas.

Neste primeiro momento, as companhias poderão baixar o aplicativo pelo Google Play Store, para Android. Até o momento, não existe a previsão de liberar a versão para iPhone (iOS).

A versão Business do WhatsApp contará com um selo de autenticidade dos perfis das organizações para ajudar o cliente a ter certeza que está se comunicando com um número oficial. Outras vantagens são as adições de informações como descrição comercial, e-mail, site e endereço físico.

O Business ainda tem o recurso de programar o perfil para dar respostas automáticas para as perguntas mais frequentes, enviar mensagens que ajudam a apresentar o negócio ao cliente e avisar quando o estabelecimento estiver fora do horário de atendimento.

Segundo o site TechTudo, o WhatsApp garante que não haverá mudanças para usuários comuns (pessoas físicas) e ainda será possível bloquear qualquer número e denunciar quando houver spam, inclusive por parte de empresas que fazem uso do WhatsApp Business.