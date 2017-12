O WhatsApp enfrenta instabilidade na tarde desta quinta-feira, 30. Milhares de usuários relatam que não conseguem trocar mensagens por meio do aplicativo.

No site Down Detector, usuários registraram reclamações como conectividade (47%) e problemas para enviar e receber mensagens (42%). Brasil e Europa são regiões com maiores números de reclamações.

O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o problema.