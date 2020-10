WhatsApp Pay deve ser liberado em novembro, afirma Cielo

O sistema de pagamentos e recebimentos via WhatsApp, o WhatsApp Pay, pode ser autorizado pelo Banco Central em novembro. A informação foi revelada na quarta-feira (28), pelo presidente-executivo da Cielo, Paulo Caffarelli.

Caffarelli afirmou, em uma coletiva sobre o balanço da Cielo, que a empresa está acompanhando as conversas com o órgão regulador, mas que não sabe dizer se a liberação acontecerá antes ou depois do PIX, que será disponibilizado em 16 de novembro.

O WhatsApp Pay foi anunciado no início deste ano pelo Facebook, dono do aplicativo de mensagens. No Brasil, a novidade chegou em junho, em parceria com a Cielo. Dias depois do início da operação, o Banco Central suspendeu o serviço e solicitou esclarecimentos para liberar o serviço.

Como funciona o WhatsApp Pay

O WhatsApp Pay funciona como um sistema de envio e recebimento de dinheiro de pessoas por meio do aplicativo de mensagens. Para a segurança das transações, será exigido um código PIN de seis digitos, que deverá ser cadastrado antes, ou a biometria do celular.

Cada usuário terá um limite de envio de R$ 1 mil por transação e um limite máximo de R$ 20 recebimentos por dia, limitados a R$ 5 mil mensais.

Pessoas físicas não terão de pagar tarifas pelas transações, mas só poderão fazer as transferências usando cartão de débito. Já as empresas poderão usar débito e crédito, mas terão de pagar uma tarifa a cada transação.

Os pagamentos serão processados pela Cielo. Com isso, apenas cartões emitidos pelo Banco do Brasil, Sicredi e Nubank poderão ser utilizados inicialmente.

